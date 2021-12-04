Технологические фавориты Уолл-стрит сдают позиции — акции Tesla, NVIDIA и других сильно упали в цене

Акции самых успешных компаний на фондовом рынке Уолл-стрит стремительно дешевеют. Tesla, NVIDIA, Netflix и Meta потеряли от 10 % до 20 % стоимости за последние несколько недель. У некоторых падение более затяжное: одна лишь Meta потеряла около $230 миллиардов рыночной капитализации с того момента, как её акции достигли пика в сентябре.

Источник изображений: Bloomberg

В пятницу падение курсов усилилось, в результате чего индекс NYSE FANG+ гигантов технологической индустрии оказался на 10 % ниже пикового значения. Это считается довольно плохим знаком в конце года, который является самым неликвидным торговым сезоном.

NVIDIA и другие технологический гиганты были в числе фаворитов Уолл-стрит в 2021 году, чему способствовали впечатляющие показатели роста этих компаний. Но сейчас ситуация резко изменилась, поскольку инвесторы готовятся к повышению процентных ставок, которые больше всего повлияют на некоторые из наиболее дорогих акций.

Самое стремительное снижение цен на этой неделе продемонстрировали акции Salesforce, которые упали на 12 %, и Adobe, которые потеряли в цене около 9 %. В пятницу акции Tesla упали на 7 %, а ценные бумаги NVIDIA подешевели на 6 %, что сильно повлияло на индексы S&P 500 и Nasdaq 100. Падение стоимости акций компаний, не получающих прибыли, было ещё более внушительным: Rivian потеряла 41 % от пиковой стоимости, тогда как Lucid подешевела на 23 %.

Индекс Nasdaq Biotechnology Index упал до самого низкого значения за шесть месяцев и продолжает снижаться. Аналитики предполагают, что в дальнейшем ситуация только ухудшится. Некоторые трейдеры проводят параллели с обвалом рынка в конце 2018 года, когда индекс Nasdaq 100 упал на 17 % в четвёртом квартале. Предполагается, что рынки останутся неликвидными в течение рождественского сезона.

Еженедельная статистика движения средств от Bank of America показала, что инвесторы обратили своё внимание на самые надёжные вложения, такие как наличные деньги и казначейские облигации США .



