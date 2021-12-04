Под Киевом разоблачили криптоферму, которая "намайнила" электроэнергии на 3,5 млн гривен

Злоумышленники подключились к электроподстанции в обход счетчика, поэтому платили символически минимальные суммы.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области подпольную криптоферму, осуществлявшую незаконный отбор электроэнергии и, по предварительным оценкам, нанесла этим более 3,5 млн гривен ущерба.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Противоправную деятельность организовали трое жителей Киевщины. Для майнинга криптовалют они арендовали ангарное помещение в Бучанском районе, где и разместили специальное оборудование.

К электроподстанции злоумышленники подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы.

Фото: ssu.gov.ua

Во время обыска правоохранители изъяли оборудование на общее сумму более 6 миллионов гривен. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество), продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к сделке лиц.

СБУ также инициировала проведение компьютерно-технической и экономической экспертиз для определения точного размера нанесенного государству ущерба.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в июле в Виннице разоблачили самую большую в истории Украины подпольную майнинговую ферму. Она находилась на территории "Винницаоблэнерго", была подключена к электросети предприятия и имела 5 тыс. единиц компьютерной техники.