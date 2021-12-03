Тысячу за вакцинацию не будут давать наличными из-за инфляционных рисков, - Устенко

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу Дом.

"Вот оппозиция говорит - дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратятся на импорт", - заявил Устенко.

Уровень инфляции в Украине сейчас находится на самом высоком уровне за три года – более 10%.

Кроме того, использование наличных средств нельзя проконтролировать, а целью программы "еПоддержка" является стимулирование отдельных сфер экономики, наиболее пострадавших от пандемии.

"Одна из целей программы - поддержка тех, кто больше всего страдает. А наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг. Вот некоторые направления сектора услуг и получат эту поддержку. Другие сектора экономики страдают тоже, но страдают меньше по сравнению с этими. Поэтому было принято вот такое решение ", – рассказал советник президента.

Напомним, что инициированная Зеленским программа "еПоддержка" стартует с 19 декабря. В рамках программы вакцинированные граждане смогут получить поддержку от государства в размере 1000 гривен. Верховная Рада выделила деньги на программу "еПоддержка" в четверг, 2 декабря.

За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия". После проверки на соответствие установленным критериям гражданин сможет открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

По предварительным подсчетам, это более 6000 предприятий в сфере культуры, спорта и пассажирских перевозок.