В Украине нашли месторождение газа на 5 млрд кубометров

Новое месторождение с перспективными ресурсами до 5 млрд. кубометров газа открыли в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба "Укргаздобычи", поисковая скважина, открывшая месторождение Моспановское, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки.

"По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд. куб. м газа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты поисково-разведывательных работ указывают на высокую перспективность месторождения. Это также подтверждает расположенное вблизи Волоховское месторождение, уже разрабатываемое компанией.

Скважину, имеющую вертикальный профиль и глубину 4150 м, в течение четырех месяцев (июнь-октябрь 2021 года) обустраивала буровая бригада "Укрбургаза" – внутреннего бурового подрядчика, с привлечением модернизированного бурового станка грузоподъемностью 320 т. В настоящее время продолжаются исследования.

Ранее компания "Укргаздобыча" определила 10 площадей, имеющих самые большие перспективы для наращивания запасов украинского газа. Для них разработана ускоренная программа геологоразведки на ближайшие три года.

Кроме того, "Укргаздобыча" инвестирует в развитие своего ресурсного портфеля. В конце октября 2021 года компания на электронном аукционе приобрела Южно-Русановскую площадь.

По данным медиагентства "О газе страны", крупнейшие месторождения газа в Украине расположены в Харьковской и Полтавской областях: Шебелинское, Западнокрестищенское и Ефремовское. Их суммарные запасы превышают 970 млрд. кубометров газа. Еще 1/6 части добычи природного газа Украины сосредоточены в Прикарпатье в месторождениях Ивано-Франковской области.

Поскольку пять крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%, госкомпания проводит разведку новых участков.

Как сообщалось, в 2020 году принадлежащая "Нафтогазу" компания "Укргаздобыча" сократила валовую добычу газа на 5%, до 14,2 млрд куб. м, в том числе товарного газа – на 1,3%, до 13,4 млрд куб. м. В 2021 году добыча продолжает падать – почти на 5%.

Учитывая это, "Нафтогаз" поставил целью за десять лет увеличить добычу газа до 24 млрд куб. м. Компания рассматривает проекты как на суше, так и на шельфе.