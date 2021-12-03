Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много

В Украине открыто газовое месторождение с рекордным запасом газа. Месторождение, получившее название Моспановское, открыто в Харьковской области.

В Украине открыли рекордное газовое месторождение

Его разработкой будет заниматься компания Укргазвыдобування, которая входит в состав НАК Нафтогаз Украины и является крупнейшей газодобывающие компанией в Украине. На ее долю приходится 73% всего голубого топлива, который добывается в Украине.

Моспановское месторождение было найдено вблизи от другого, Волоховского, в котором уже идет активная добыча газа. Это косвенно указывает на то, что весь район, в котором расположены эти месторождения, можно считать газоносным и очень перспективным.

В Украине открыли рекордное газовое месторождение

Скважина, которую пробурили в процессе разведки на Моспановском газовом месторождении, уже дает 239 тысяч кубометров газа в сутки. При этом специалисты оценивают потенциал открытого месторождения в 5 миллиардов кубометров.

Поначалу, в 2019 году, была произведена сейсмическая разведка предполагаемого месторождения в 3D. На основании полученных данных была составлена его объемная модель.

"Далее геологи, используя вероятностные методы оценки ресурсной базы и современные методики прогноза ловушки, определили местоположение и глубину поисковой скважины. Риски оценивали также с применением передового программного обеспечения. В результате успешного бурения нашими специалистами имеем высокий суточный дебит и новый перспективный актив", - поделился директор дивизиона Нафтогаз Разведка и добыча Александр Романюк.

Напомним, украинские поставщики с декабря снизили годовые тарифы на газ. Случилось то, во что никто не верил.


Марченко Любов, Тудей

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