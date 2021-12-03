"Схемы" сообщили, что авария на Бурштынской ТЭС могла вызвать опасный выброс в Днестр. ДТЭК отрицает

Государственную экологическую инспекцию, прибывшую на место происшествия с проверкой, не пустили.

В начале ноября жители Бурштына, что на Ивано-Франковщине, сообщили, что на местной ТЭС произошла авария. Опрошенные журналистами "Схем" считают, что наиболее вероятно речь идет о разрыве золошлакопровода с опасными веществами.

В ДТЭК заявили, что прорвало обычный коллектор с водой и вреда окружающей среде нет, но не пустили с проверкой Государственную экологическую инспекцию.

Журналистам удалось снять место аварии с дрона – на кадрах видна затопленная темной жидкостью территория ТЭС площадью до 10 гектаров.

Фото: Радио Свобода

Инспекция туда не была пущена, но независимая химическая экспертиза обнаружила в жидкости с места затопления превышение допустимой нормы токсичного элемента – мышьяка. Журналисты зафиксировали, что эту жидкость откачивали прямо в водохранилище рядом, соединенное с местной рекой, которая дальше впадает в Днестр.

Журналисты показали съемки над станцией Владимиру Печерскому. Он более 20 лет проработал на Чернобыльской станции и хорошо знает Бурштынскую ТЭС.

"Мы видим часть промышленной площадки Бурштынской станции. Она затоплена на полметра, видимо. Судя по характеру, цвету, это золошлаковые материалы", - сказал эксперт.

Версию о разрыве золошлакопровода подтвердил один бывший работник станции. Он пообщался с экс-коллегами о случившемся на ТЭС.

"Писал парню напрямую: "Что это могло порвать?". Вот мне написал: "Шлакопроводы", - рассказал бывший работник Бурштынской ТЭС.

Эксперт из "Центра экологических инициатив "Экодия" Анна Даниляк считает, что жидкость вокруг станции может быть опасной.

Съемочная группа в сопровождении экоактивиста взяла пробы жидкости в двух местах: с места разлива воды, откуда ее выкачивали в водохранилище, и из самого водохранилища. Образцы передали на экспертизу. Согласно выводу исследования, в откаченной жидкости превышена допустимая норма мышьяка.

Со своей стороны в пресс-службе ДТЭК сообщили, что приведенные в программе утверждения и предположения неправдивы и не соответствуют действительности.

"Бурштынская ТЭС информировала общественность о причинах и усилиях по ликвидации последствий порыва коллектора промывочных вод на территории бывшей пожарной части ВПЧ-12, случившегося в ночь со 2 на 3 ноября. Негативного влияния на окружающую среду в результате порыва обнаружено не было.

Ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынская ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она отвечала сырой воде водохранилища.

В своих ответах мы неоднократно отмечали, что порыв коллектора промывочных вод не имеет ничего общего с золошлакопроводами, которые не находятся на данном участке. Следовательно, загрязнение подтопленной воды отходами априори не могли иметь место", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не единственная авария на Бурштынской ТЭС, которая произошла в последнее время. Так вечером 28 ноября на Бурштынской ТЭС произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере пять человек, они госпитализированы.