Ощадбанк отказывается от мобильного приложения Ощад24/7

Ощадбанк решил отказаться от мобильного приложения Ощад24/7. Зато уже разработано и начало тестироваться новое мобильное приложение Ощад. В ближайшие два года оно должно полностью вытеснить из употребления старую версию.

Ощадбанк отказывается от мобильного приложения Ощад24/7: что предлагают клиентам

Об этом сообщил сам Ощадбанк, представив новое мобильное приложение Ощад. В новом приложении полностью изменен дизайн и переделана навигация.

Дизайн нового мобильного приложения от Ощадбанка стал более минималистичным. В нем преобладают светлые тона. Его разработкой занималось креативное агентство Alty, которое также работало над обновленным дизайном Приват24. Кроме того, к новому дизайну также "приложило руку" агентство Fedoriv. Его специалисты создали анимацию – подвижный персонаж Ощадик, ожививший картинку.

В частности, картинка в приложении будет выглядеть следующим образом:

Ощадбанк отказывается от мобильного приложения Ощад24/7: что предлагают клиентам
Ощадбанк отказывается от мобильного приложения Ощад24/7: что предлагают клиентам
Новое приложение Ощад будет поддерживать все сервисы, которые есть в приложении Ощад24/7. В то же время, новое мобильное приложение, которое придет на замену Ощад24, будет иметь ряд преимуществ.

Преимущества нового приложения Ощад перед Ощад24/7

  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Значительно более простая регистрация и навигация. Приложение можно настроить под свои нужды. В частности, транзакции можно будет проводить не за пять кликов, как это действует теперь, а только за один.
Ощадбанк отказывается от мобильного приложения Ощад24/7: что предлагают клиентам

  • Кроме того, новое приложение Ощад будет поддерживать биометрическую авторизацию Face ID.
  • С помощью нового приложения можно будет переводить средства по телефону.

Доступность нового приложения

Новое мобильное приложение уже доступно клиентам Ощадбанка, имеющим смартфоны на операционных системах Android и iOS. В то же время карты других банков, как, например, в Приват24, новое приложение Ощад не будет поддерживать.

В то же время новое приложение от Ощадбанка только проходит тестирование. В ходе его, возможно, еще будут выявлять какие-то ошибки, и программное обеспечение будут адаптироваться.

Напомним, клиенты обвиняют Ощадбанк, что он незаконно требует с людей деньги за Карту киевлянина.


Марченко Любов, Тудей

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