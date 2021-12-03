Правительство предлагает увеличить расходы на выплату "1000 за вакцинацию" на 2 млрд гривен

Вместо 6 млрд на это должно уйти 8 миллиардов.

Правительство предлагает увеличить расходы на выплату "1000 за вакцинацию" на 2 млрд гривен
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров предлагает увеличить на 2 млрд. расходы, предназначенные для выплаты по 1000 гривен всем вакцинированным украинцам. Изначально планировалось, что на это уйдет 6 млрд – 3 в этом году и 3 в следующем.

Кабмин решил увеличить сумму из-за ожидания большого количества обращений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по результатам заседания правительства.

"На старте программы получение средств будет происходить через приложение Дия. Практическую помощь людям будут оказывать почти 100 офлайн пунктов поддержки Дии. Цель программы — поддержать пострадавший в результате пандемии бизнес и простимулировать вакцинацию", – напомнил премьер.

Напомним, полностью привитые украинцы смогут потратить начисленную им 1000 гривен только в течение четырех месяцев. В случае неиспользования средств, они вернутся обратно государству.

Точный перечень услуг, за которые можно будет расплатиться этими деньгами, еще формируется, но среди планов – авиа- и ж/д билеты на внутренние рейсы, абонементы в спортзалы, билеты в кино, театры, музеи, покупка книг.

Инициированная президентом Владимиром Зеленским программа "еПоддержка" должна заработать с 19 декабря. Сначала ею смогут воспользоваться те, кто имеет приложение "Дия", где сможет сформировать там виртуальную платежную карту специально для начисления средств. Альтернативные пути начислений разрабатываются.

Со стороны бизнеса принять участие в программе смогут предприниматели с соответствующими КВЭДами.

3 млрд в выплаты в этом году парламент должен направить уже сегодня – соответствующий законопроект есть в повестке дня.



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