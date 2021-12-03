Украина за 11 мес. нарастила экспорт металлолома в денежном выражении в 25 раз

С $8,55 млн. до $211,92 млн.

Украина за 11 мес. нарастила экспорт металлолома в денежном выражении в 25 раз
Фото: Укрзалізниця

Украинские предприятия в январе-ноябре текущего года увеличили экспорт лома черных металлов, по оперативным данным, в 24,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $211,92 млн с $8,55 млн.

Согласно предварительной обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в четверг, в денежном выражении экспорт металлолома в ноябре-2021 составил $16,17 млн, тогда как в ноябре-2020 – $352,34 тыс.

В то же время в январе-ноябре текущего года страна нарастила импорт металлолома в денежном выражении на 88% - до $40,91 млн, в ноябре было ввезено лома на $3,47 млн.

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% - до $9,491 млн.

В то же время в 2020 году страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 47,1% - до 26,431 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 24% - до $26,033 млн.

Как сообщалось, бурный рост экспорта лома стал причиной обращения "Укрметаллургпрома", "Укртрубопрома" и Федерации работодателей Украины (ФРУ) к высшему руководству страны ввести запрет на экспорт лома черных металлов до конца 2023 года для сохранения стабильной работы отечественных метпредприятий.

Учитывая обращения, Министерство экономики опубликовало проект постановления Кабинета министров о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома из страны. Также Минэкономики разработало и направило в Кабмин законопроект о повышении вывозной пошлины на лом черных металлов с действующей в настоящее время EUR58/тонна до EUR200/тонна.

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