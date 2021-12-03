Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот

30 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении «налоговый» законопроект №?5600, который, в частности, предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины руководителей предприятий, имеющих перед налоговой службой задолженность свыше 1 млн грн. Об этом сообщает Опендатабот.

Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот
Фото: devisu.ua

Без выезда

Согласно законопроекту №?5600, если задолженность предприятия перед налоговой свыше 1 млн грн и неуплаченная в течение 240 календарных дней, директор компании будет невыездным до погашения такого налогового долга.

Чтобы суд признал долг компании, судье достаточно решения руководителя контролирующего органа, то есть налоговой.

На основании решения суда руководитель-должник попадет в реестр руководителей юридических лиц, имеющих налоговую задолженность более 1 млн грн. Кто будет распорядителем этого реестра, будет ли этот реестр публичным и т. д. — в законе не указано.

Закрытая дорога

Опендатабот подсчитал, что на данный момент задолженность, которая превышает 1 миллион гривен, имеют 6192 компании, то есть в ближайшее время почти 6200 директоров украинских предприятий могут стать невыездными.

«Закон создает новый реестр руководителей компаний-должников, на администрирование которого понадобятся новые налоговые ресурсы. При этом налоговая служба и Министерство финансов уже три года не могут улучшить качество публикации налоговых долгов — информация публикуется с месячной задержкой и без необходимых данных о ФОП», — комментирует руководитель Опендатабот Алексей Иванкин.

Предыстория

30 ноября Верховная Рада приняла законопроект по увеличению ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Документ касается как предприятий, так и граждан Украины. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент с 1 января 2022 года.

Законопроект в СМИ назвали «антиахметовским» из-за того, что им предлагается повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются компания «Метинвест» Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций. является владельцем наибольших мощностей «зеленой» энергетики в Украине).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерствеКомпания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — МинэкономикиУкраина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — Минэкономики
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте на 55 млрд грн и расходы - на 56 млрд грнКабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте на 55 млрд грн и расходы - на 56 млрд грн
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $4,5 млрдКитайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $4,5 млрд
Минэкономики резко ухудшило прогноз роста ВВП УкраиныМинэкономики резко ухудшило прогноз роста ВВП Украины
Цены на жилье: сколько лет следует откладывать деньги для покупки квартиры в разных городах УкраиныЦены на жилье: сколько лет следует откладывать деньги для покупки квартиры в разных городах Украины
МВФ снова ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 годуМВФ снова ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году
Потери Украины от запуска "Северного потока-2" составят $1,2 млрд в год, - МВФПотери Украины от запуска "Северного потока-2" составят $1,2 млрд в год, - МВФ
В Одесской области арестовали 1,5 тыс. га незаконно отчужденной земли Академии аграрных наукВ Одесской области арестовали 1,5 тыс. га незаконно отчужденной земли Академии аграрных наук
С начала года количество «касс в смартфоне» увеличилось вдвое — ОпендатаботС начала года количество «касс в смартфоне» увеличилось вдвое — Опендатабот
Повышение ставки ФРС может вызвать валютный кризис в нескольких странах — инвесторПовышение ставки ФРС может вызвать валютный кризис в нескольких странах — инвестор
Суд арестовал незаконно присвоенные причалы и остров на ДнепреСуд арестовал незаконно присвоенные причалы и остров на Днепре
Последние новости
Подгружаем последние новости