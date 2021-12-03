Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот

30 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении «налоговый» законопроект №?5600, который, в частности, предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины руководителей предприятий, имеющих перед налоговой службой задолженность свыше 1 млн грн. Об этом сообщает Опендатабот.

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Без выезда

Согласно законопроекту №?5600, если задолженность предприятия перед налоговой свыше 1 млн грн и неуплаченная в течение 240 календарных дней, директор компании будет невыездным до погашения такого налогового долга.

Чтобы суд признал долг компании, судье достаточно решения руководителя контролирующего органа, то есть налоговой.

На основании решения суда руководитель-должник попадет в реестр руководителей юридических лиц, имеющих налоговую задолженность более 1 млн грн. Кто будет распорядителем этого реестра, будет ли этот реестр публичным и т. д. — в законе не указано.

Закрытая дорога

Опендатабот подсчитал, что на данный момент задолженность, которая превышает 1 миллион гривен, имеют 6192 компании, то есть в ближайшее время почти 6200 директоров украинских предприятий могут стать невыездными.

«Закон создает новый реестр руководителей компаний-должников, на администрирование которого понадобятся новые налоговые ресурсы. При этом налоговая служба и Министерство финансов уже три года не могут улучшить качество публикации налоговых долгов — информация публикуется с месячной задержкой и без необходимых данных о ФОП», — комментирует руководитель Опендатабот Алексей Иванкин.

Предыстория

30 ноября Верховная Рада приняла законопроект по увеличению ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Документ касается как предприятий, так и граждан Украины. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент с 1 января 2022 года.