Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги
Программа выплат получила название "еПоддержка".
Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса, обещанную президентом Владимиром Зеленским, можно будет потратить на книги.
Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.
"Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку. Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институций и по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы «еПоддержка», - цитирует Свириденко пресс-служба министерства.
Инициированная Зеленским программа "еПоддержка" стартует с 19 декабря. В рамках программы вакцинированные граждане смогут получить поддержку от государства в размере 1000 гривен.
За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.
Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия". После проверки на соответствие установленным критериям гражданин сможет открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.
По предварительным подсчетам, это более 6000 предприятий в сфере культуры, спорта и пассажирских перевозок.