Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги

Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса, обещанную президентом Владимиром Зеленским, можно будет потратить на книги.

Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

"Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку. Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институций и по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы «еПоддержка», - цитирует Свириденко пресс-служба министерства.

Инициированная Зеленским программа "еПоддержка" стартует с 19 декабря. В рамках программы вакцинированные граждане смогут получить поддержку от государства в размере 1000 гривен.

За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия". После проверки на соответствие установленным критериям гражданин сможет открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

По предварительным подсчетам, это более 6000 предприятий в сфере культуры, спорта и пассажирских перевозок.