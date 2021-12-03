Инсайдеры продали акции в 2021 году на рекордную сумму

В 2021 году руководители компаний и инсайдеры продали акций на рекордные $69 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на CNBC.

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Как изменилась цифра

По данным компании Verity, это на 30% больше, чем в 2020 году, и на 79% выше, чем в среднем за последние десять лет.

Издание отмечает, что эта сумма может еще увеличится до конца года, так как часто декабрь — месяц активных продаж из-за налогового планирования. В то время как некоторые аналитики рассматривают инсайдерские продажи как предупреждающий знак и сигнал о том, что рынок достиг пика, многие акции, в том числе Tesla и Amazon, продолжали расти после инсайдерских продаж.

«Суперпродавцы»

Однако основная часть продаж была сосредоточена среди нескольких руководителей компаний, в том числе Илона Маска и Джефа Безоса.

«Присутствие „суперпродавцов“ в этот период помогло увеличить общий объем продаж», — отметил директор по исследованиям Verity Бен Сильверман. Он рассказал, что на Маска, Безоса, Марка Цукерберга и богатейшую в США семью Уолтонов приходится 37% от общего числа продаж в 2021 году.

Безос продал акции Amazon на общую сумму в $9,97 млрд. Это в четыре раза больше, чем в 2019 году, однако соответствует уровню 2020 года.

Цукерберг продал бумаги Meta на $4,47 млрд, а основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин продали акции Alphabet на сумму около $1,5 млрд.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США , эти сделки были частью установленного заранее плана продаж.

Причина продажи

Сильверман полагает, что один из мотивов продаж акций — налоги, изменения в налоговом законодательстве и рост ставки.