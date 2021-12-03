Киевгорстрой снова повышает цены

С 24 декабря 2021 года холдинговая компания Киевгорстрой повышает стоимость квадратного метра недвижимости. Об этом говорится в сообщении компании.

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С чем связано повышение цен

По словам специалистов компании, рост цены на недвижимость в первую очередь связан с:

ростом цен на строительные материалы, которые за последние 10 месяцев подорожали почти на 20%.

ростом цен на энергоносители, которые за этот год подорожали на 25% и это не предел, поскольку энергетические ресурсы дорожают по всему миру.

немало повлияла на удорожание материалов и пандемия, поскольку имея опыт первых локдаунов, производители стройматериалов закладывают в цену определенные риски на случай возможного нового карантина.

так же выросли цены на выполнение работ подрядными организациями и в целом стоимость человеческого труда.

Киевгорстрой задает тон

Ранее сообщалось, что в июне Киевгорстрой повысил цены на свои новострои, хотя за последние полгода уже делал это дважды.

В интервью «Минфину» глава Киевгорстроя Игорь Кушнир заявлял, что другие компании поднимают цены точно так же, как и его компания.

«Но Киевгорстрой — публичное акционерное общество, и каждый свой шаг пытается доводить до людей своевременно. За последние полгода мы поднимали цену дважды. Первый раз подорожание составило от 10 до 15%, еще примерно на столько же во второй раз», — отметил он.