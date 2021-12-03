В 2022 году Нацбанк заплатит в госказну 13,6 миллиарда. Кабмин снизил планку

Кабинет министров подготовил ко второму чтению проект государственного бюджета на 2022 год. В текущей версии документа была снижена сумма отчислений НБУ в бюджет: регулятор должен перечислить 13,581 млрд гривен. Об этом говорится в проекте госбюджета.

«Установить, что в 2022 году Нацбанк перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 13,581 млн гривен», — говорится в документе.

Получение прибыли — не цель Нацбанка. Однако заработки регулятора впечатляют. Некоммерческий НБУ зарабатывает примерно столько же, сколько вся банковская система Украины. За прошлый год все вместе банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли. Прибыль к распределению НБУ составила 40,7 млрд грн.

Но в госбюджет регулятор перечислил 24,4 млрд грн. Хотя закон «О госбюджете-2021» предусматривал поступления от НБУ в размере 33 млрд грн. В свою очередь в НБУ заявили, что перечислили на 2 млрд грн больше, чем планировали.

По итогам 2019 г. прибыль в распределение регулятора составила 43,3 млрд грн. Из них на формирование резервов ушло менее 600 млн грн. Соответственно, в госбюджет было перечислено 42,7 млрд грн, то есть почти вдвое больше нынешнего.

В 2018 г. прибыль была 68,5 млрд грн, резервы — 3,6 млрд грн. В госбюджет пошли почти 65 млрд грн, что на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено Законом о Государственном бюджете Украины на 2019 год.