Razer решила стать частной компанией — объявлено о выкупе акций на сумму $3,17 млрд

В четверг Razer заявила, что группа во главе с высшим руководством компании намерена сделать производителя игрового оборудования частной компанией. Группа, возглавляемая председателем и неисполнительным директором Razer, которым принадлежит около 57 % акций компании, предлагает $0,36 за каждую акцию Razer из оставшихся 43 %, заявляя, что предложение является окончательным. Таким образом, оценочная стоимость Razer составляет $3,17 миллиарда.

Источник изображения: REUTERS / Bobby Yip / File Photo

Стоит отметить, что в прошлом месяце ходили слухи о намерениях группы выкупать акции Razer по $0,51 за штуку. Сегодня, после объявления руководства о намерении сделать компанию частной, акции Razer упали на 8 % до $0,32 на гонконгской фондовой бирже. Дэвид Бленнерхассетт (David Blennerhassett), аналитик Ballingal Investment Advisors, заявил, что предложенная руководством Razer цена на акции компании является справедливой.

Консорциум, возглавляемый высшим руководством Razer, в который также входит частная инвестиционная компания CVC Capital Partners, считает, что Razer пострадала от низких объёмов торгов и была недооценена в Гонконге. Цена предложения представляет собой премию в размере около 44 % к цене на момент закрытия торгов 28 октября.

В 2017 году, когда Razer стала публичной, её акции оценивались в $0,5 за единицу. Но в этом году пиковая стоимость ценных бумаг компании составила лишь $0,43, а в прошлом месяце она упала более чем вдвое.



