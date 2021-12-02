Миллиардер рассказал, почему не надо держать деньги наличными

Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио считает, что инвесторам не стоит держать средства в наличных, несмотря на вызванную «омикроном» волатильность, пишет CNBC.

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Далио не рекомендует инвесторам хранить деньги наличными, ведь они быстро обесцениваются из-за рекордной инфляции. В ходе рыночных потрясений важно иметь безопасный, хорошо сбалансированный портфель, считает миллиардер.

В этот раз ФРС не поможет

26 ноября фондовые рынки всколыхнуло известие о новом штамме коронавируса, который ВОЗ назвала «угрожающим». В тот день индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 900 пунктов, показав худший результат с октября 2020 года. После кратковременного восстановления в понедельник, 30 ноября рынки снова упали .

В схожих обстоятельствах в марте 2020 года фондовый рынок быстро восстановился благодаря фискальным и монетарным стимулам, которые правительство и ФРС ввели для поддержки экономики. Однако избыточная денежная масса в системе может создать определенные экономические и политические проблемы, предупреждает Далио.

«Это повлияет на финансовые рынки уже знакомым нам способом и подогреет инфляцию. Уровень жизни не поднимется, а когда последствия инфляции станут очевидны, будут политические последствия», — объясняет он.

Инфляцию уже не получится игнорировать

24 ноября Министерство торговли США сообщило, что индекс личных потребительских расходов, или базовый PCE, в октябре вырос на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель инфляции, которому больше всего доверяет ФРС, не включает продукты питания и энергоносители.

Индекс потребительских цен (ИПЦ), отслеживающий цены широкой корзины продуктов — от бензина и медицины до продуктов и аренды — в октябре также вырос и достиг рекордных за 30 лет 6,2%.

ФРС уже начала постепенно сокращать свою программу покупки активов и намекнула, что темпы сокращения могут ускориться.

«То, что мы сейчас видим, происходило уже много, много раз. Это как снова смотреть то же кино», — заключает Далио.

Напомним

Далио уже заявлял, что в период растущей инфляции инвесторам не стоит держать свои сбережения в кэше, и назвал наличные «мусором».

До этого Минфин" писал, что Рэй Далио предупредил о рисках для доллара из-за торговых войн.