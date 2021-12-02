Падение фондового рынка перерастет в более глубокую коррекцию — эксперт

Последние рыночные потрясения могут быть прелюдией к более глубокой коррекции, рассказал в интервью CNBC главный инвестиционный стратег Leuthold Group Джим Полсен.

Фото: cnbc.com

Полсен прогнозирует, что в следующем году рынок ожидает коррекция в 10%-15%. Среди причин он назвал значительную переоценку акций и ужесточение политики ФРС. Новый штамм коронавируса беспокоит его меньше.

«Он, вероятно, будет не столь страшным, как мы сейчас боимся. Это ведь не совсем новая вещь… Наше население гораздо более вакцинировано. Вероятность такого серьезного локдауна, как в прошлый раз, очень низка», — объясняет он.

Что делать инвесторам

Паулсен рекомендует зафиксировать доходы в компаниях индекса S&P 500, особенно технологических гигантах, ведь именно они потеряют больше всего. Среди выигравших он выделил акции малой и средней капитализации, циклические акции и международные рынки.

«Если вы хотели туда зайти, я воспользовался бы нынешней атмосферой страха, чтобы, возможно, это сделать», — рекомендует он.

Коррекция будет длиться недолго

Однако Паулсен сохраняет оптимизм и верит, что коррекция будет продолжаться недолго. Он прогнозирует, что уже к концу 2022 года индекс S&P 500 достигнет 5?500, что на 9,5% больше, чем на момент закрытия торгов 30 ноября.

«Если инфляция в конце концов замедлится и мы оставим covid сзади, тогда мы действительно увидим определенный прорыв, возможно, во второй половине следующего года», — добавил он.

Напомним

30 ноября S&P 500 упал на 1,9% до 4567,00. Сейчас он на 4% ниже своего рекордного значения.