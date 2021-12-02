Ломбарды лишились 22% своего залогового имущества

По итогам 3 квартала коэффициент покрытия ломбардных кредитов залогами упал до 104% — самого низкого уровня за последние три года. Это следует из квартального обзора небанковского финансового сектора НБУ.

Ломбарды лишились 22% своего залогового имущества
Фото: stockworld.com.ua

Переоценка — не при чем

В Нацбанке это объясняют тем, что в 3 квартале объемы выдачи новых кредитов немного уменьшились. Тогда как займы, выданные ранее, активно погашались.

Как известно, львиная доля ломбардных кредитов выдается под залог ювелирных изделий и украшений. Поэтому стоимость залогового имущества прямо зависит от цен на драгметаллы. В этой связи надо заметить, что в 3 квартале цена на золото практически не изменилась, находясь на уровне менее $1800 за тройскую унцию.

Рекордная рентабельность

В НБУ отмечают, что в 3 квартале темпы прироста доходов ломбардов превысили рост затрат, что обеспечило увеличение прибыли. Рентабельность ломбардов выросла за последние три года до рекордного уровня в 10%.

Предыстория

По итогам 2 квартала, коэффициент покрытия ломбардных кредитов залогами вырос до рекордных за последние годы 133%. По итогам 1 квартала показатель покрытия составлял 114%.

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