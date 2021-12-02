Увеличение минимальной зарплаты в 2022 году предусмотрено на 200 грн, - Гончаренко

Минимальная пенсия вырастет летом следующего года всего на 80 гривен.

Увеличение минимальной зарплаты в 2022 году предусмотрено на 200 грн, - Гончаренко
Алексей Гончаренко
Фото: Наша Рада

Увеличение минимальной зарплаты в 2022 году предусмотрено на 200 гривен, а минимальная пенсия вырастет летом следующего года всего на 80 гривен.

Об этом на брифинге в кулуарах парламента заявил член Комитета по бюджету, нардеп фракции "Евпрпейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает корреспондент LB.ua.

"Мне это напоминает семейный бюджет Зеленского-Ермака... С точки зрения социальной – ну давайте посмотрим: минимальная зарплата 6 500 сейчас имеем, со следующего года будет 6700. Увеличение на 200 гривен, что составляет 3%, и это на конец года. Это значит, что фактически власть закладывает уменьшение доходов людей, которые получают минимальную зарплату... То же самое с минимальной пенсией, которую хотят повысить на 80 гривен. Это вообще ни о чем!", - отметил Гончаренко.

Напомним, Кабмин заложил в бюджет на 2022 год среднюю зарплату в 15,3 тыс. гривен и курс доллара 28,6 грн. Минимальная зарплата на начало 2022 года составит 6500 гривен.

Министр финансов Сергей Марченко также заявлял, что средний заработок украинских медицинских работников в 2022 году увеличится и составит 22,5 тыс. гривен.

Сегодня, 2 декабря, Рада приняла закон о бюджете на 2022 год во втором чтении.

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