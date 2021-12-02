"Метинвест" Ахметова создал новую угольную компанию

"Покровскуголь" будет руководить бывшими активами группы "Донецксталь".

"Метинвест" Ахметова создал новую угольную компанию
Фото: metinvestholding.com

Горно-металлургическая группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского создала новую угольную компанию "Метинвест Покровскуголь".

На сайте холдинга сообщается, что она будет руководить шахтоуправлением "Покровское" и Свято-Варваринской обогатительной фабрикой в Покровске. Эти активы ранее входили в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса.

В компанию уже перевели более 400 работников этих предприятий.

Генеральным директором "Метинвест Покровскуголь" стал Андрей Акулич, до назначения занимавший должность заместителя генерального директора по интеграции компании "Донецксталь".

Шахтоуправление "Покровское" – одно из крупнейших предприятий в Украине и Восточной Европе по добыче коксующегося угля, используемого в металлургии для производства чугуна. Его ресурсная база составляет более 200 млн. тонн. Свято-Варваринская обогатительная фабрика производит угольный концентрат, его мощность – 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год с возможностью обогащения пяти разных классов угля.

"Метинвест" получил контроль над ними в марте 2021 года.

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