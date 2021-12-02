Импортера электроэнергии из Беларуси оштрафовали за нарушение лицензии

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг на заседании 1 декабря оштрафовала пятерых энерготрейдеров на максимально возможные 1,7 млн. гривен каждого за злоупотребления на оптовом рынке.

Среди них - ООО "ТЕТ Групп" Виталия Бутенко, получившая пересечение на импорт электроэнергии из Беларуси, сообщила пресс-служба ведомства.

Виталий Бутенко – бывший коммерческий директор группы ДТЭК Рината Ахметова. Его компания до октября не вела никакой деятельности, а в ноябре неожиданно получила возможность импортировать электроэнергию на полмиллиарда гривен в месяц.

С весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, но с 1 ноября он утратил силу. Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

Штрафные санкции НКРЭКУ также касаются ООО "ЙЭ Энергия" Дмитрия Фирташа, ООО "Запорожский энергетический альянс" Олега Мирченко, ООО "Стелла Энерджи" Сергея Корниенко, ООО "СВ Энерджи" Вадима Сокола.

По результатам внеплановых выездных проверок, регулятор установил ряд нарушений со стороны всех пяти компаний. Среди них, в частности, невыполнение требования продавать на "рынке в сутки вперед" не более 10% от объемов электроэнергии, купленной у производителей.

"Регулятор обращает внимание на недопустимость нарушения трейдерами правил работы на рынке электрической энергии, в частности, по деятельности по перепродаже электрической энергии (трейдерской деятельности) и по поставке электрической энергии потребителю", - отметили в Нацкомиссии.

Напомним, что в середине ноября НКРЭКУ оштрафовала компанию Ахметова, владеющую ТЭС на востоке Украины.