Порт Ольвия перешел в концессию, привлечено 3,4 млрд грн инвестиций, - Мининфраструктуры

В среду, 1 декабря, имущество ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующее имущество ГП "Администрация морских портов Украины" было передано в концессию QTerminals Olvia, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

“Сегодня мы привлекаем в порт “Ольвия” гарантированные инвестиции в размере 3,4 млрд грн. Почти половина этих средств будет направлена на строительство порта уже в ближайшие 3,5 года. Теперь один из самых перспективных портов страны получит новую современную инфраструктуру”, - подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Соглашение также предусматривает сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на 6 лет и максимальное привлечение для работы в порту украинских граждан.

По словам Александра Кубракова, отдельный пункт соглашения – это решение инфраструктурных проблем города Николаев. По меньшей мере, 80 млн грн будет инвестировано в инфраструктуру Николаева. В частности, на средства инвестора планируют построить новый тоннель под железной дорогой в Корабельном районе.

“Государственно-частное партнерство здесь — это не только развитие конкретного порта, но и региона в целом. Это новые рабочие места, новая инфраструктура, рост экспортного потенциала украинского бизнеса и, как следствие, повышение конкурентоспособности Украины на международных торговых площадках”, – отметил министр.

Начиная со 2 декабря 2021 года QTerminals Olvia начнет управлять портовыми активами, переданными в концессию.

Напомним, развитие инфраструктуры украинских портов является одним из направлений программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Большинство портов планируется отдать в концессию для более качественного управления ими.