Потратить "1000 гривен за вакцинацию" можно будет в течение четырех месяцев

Граждане без приложения "Дия" также получат деньги, но позже.

Полностью привитые украинцы смогут потратить начисленную им 1000 гривен только в течение четырех месяцев. В случае неиспользования средств, они вернутся обратно государству.

Об этом в видеоблоге рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Выплату в 1000 гривен смогут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые сделали две прививки от ковида. В качестве подтверждения этому используется зеленый сертификат на портале "Дия". После верификации в мобильном приложении граждане смогут получить средства на бесплатные виртуальные банковские карты", - отметил он .

Привитые граждане без "Дии" также смогут получить средства, но позже. Эту альтернативу сейчас дорабатывают.

Точный перечень услуг, за которые можно будет расплатиться этими деньгами, еще формируется, но среди планов – авиа- и ж/д билеты на внутренние рейсы, абонементы в спортзалы, билеты в кино, театры, музеи, покупка книг.

"Вывести деньги на другую карту или использовать их иначе невозможно", – добавил он.

Эта 1000 гривен не будет облагаться налогом и не помешает субсидиям.

Голосовать за законопроект о направлении средств на выплаты вакцинированным в Верховной Раде будут уже сегодня. Программа должна заработать с 19 декабря.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1 тысяче гривен через приложение "Дия".

Эти деньги можно будет потратить на спорт, развлечения или поездки внутри Украины. Программа должна реализовываться за счет специально созданных виртуальных платежных карт в Дии.

В правительстве сообщили, что в этом году на проект выделяют 3 млрд грн (законопроектом №6297), а распорядителем средств будет Министерство экономики. На следующий год выделят еще 3 млрд.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Министерство цифровой трансформации сейчас дорабатывает механизм выплаты, чтобы исключить мошенничество, злоупотребления и махинации. Он также подчеркнул, что при принятии решения о выплате за прививки, был учтен опыт европейских стран.