Полиэтиленовые пакеты запретят бесплатно раздавать в Украине

Украинцы успели привыкнуть к бесплатным полиэтиленовым пакетам в магазинах и супермаркетах. Однако с 10 декабря 2021 года в Украине вступает в силу закон, который полностью изменит подход к торговле.

Полиэтиленовые пакеты в магазинах с 10 декабря будут стоить от двух гривен

Покупателям в Украине придется отвыкать от бесплатных полиэтиленовых пакетов в магазинах, в которые так удобно складывать фрукты, овощи и другие продукты питания. С 10 декабря придется за каждый такой пакетик заплатить минимум две гривны.

Бесплатно продавцы супермаркетов и небольших торговых точек смогут предлагать своим покупателям для фасовки продуктов биоразлагаемые пакеты.

Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отметил, что запрет на бесплатные полиэтиленовые пакеты распространяется не только на магазины, но и на аптеки, кафе, рестораны и всю сферу услуг.

Полиэтиленовые пакеты в магазинах с 10 декабря будут стоить от двух гривен

Некоторое время, до 2023 года, в Украине будет разрешена упаковка в сверхтонкие пакеты (до 225х345х450 мм) свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда. Потом запретят и их, продавцам дают время придумать альтернативные варианты упаковки данных продуктов для покупателей.

Минимальные цены на полиэтиленовые пакеты должен утвердить Кабмин. Ожидается, что пакеты без ручек и боковых складок будут стоить не менее 2 гривен за штуку. Стоимость пакетов ез ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок установят от 2,5 гривен, а если у пакета есть и боковые складки, и ручки, то его цена превысит 3 гривны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут штрафовать за пластиковые пакеты. Новый закон заставит украинцев беречь экологию, но потребует больших трат.


Шевченко Лилия, Тудей

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