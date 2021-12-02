Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен

Национальный банк Украины запустил в оборот три новые монеты номиналом пять и десять гривен. Денежные знаки имеют уникальный дизайн, который посвящен достопримечательностям Львова и Вооруженным силам Украины.

НБУ с 1 декабря ввел в оборот памятную монету "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла" номиналом 5 гривен. Монета из нейзильбера посвящена достопримечательностям Львова и выпущена тиражом 35 000 штук.

"Это одетое в барочное одеяние сооружение, украшающее историческую часть города Льва, – самый большой львовский храм, переживший разные времена, в определенные периоды истории выполнял функции гарнизонной церкви города, склада, книгохранилища, а в 2011 году снова открыл двери для верующих", – рассказали в пресс-службе Нацбанка.

Памятная монета "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен посвящена ВСУ, которые встали на защиту суверенитета страны. Денежный знак изготовлен из цинкового сплава с никелевым покрытием, тираж 1 миллион штук.

Также с 1 декабря в оборот введена памятная монета "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины". Дизайн денежного знака посвящен войскам, которые играют решающую роль в выполнении ВСУ своих функций. Монета изготовлена из цинкового сплава, а сверху покрыта никелем. Тираж 1 миллион экземпляров.