Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Национальный банк Украины запустил в оборот три новые монеты номиналом пять и десять гривен. Денежные знаки имеют уникальный дизайн, который посвящен достопримечательностям Львова и Вооруженным силам Украины.
НБУ с 1 декабря ввел в оборот памятную монету "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла" номиналом 5 гривен. Монета из нейзильбера посвящена достопримечательностям Львова и выпущена тиражом 35 000 штук.
"Это одетое в барочное одеяние сооружение, украшающее историческую часть города Льва, – самый большой львовский храм, переживший разные времена, в определенные периоды истории выполнял функции гарнизонной церкви города, склада, книгохранилища, а в 2011 году снова открыл двери для верующих", – рассказали в пресс-службе Нацбанка.
Памятная монета "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен посвящена ВСУ, которые встали на защиту суверенитета страны. Денежный знак изготовлен из цинкового сплава с никелевым покрытием, тираж 1 миллион штук.
Также с 1 декабря в оборот введена памятная монета "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины". Дизайн денежного знака посвящен войскам, которые играют решающую роль в выполнении ВСУ своих функций. Монета изготовлена из цинкового сплава, а сверху покрыта никелем. Тираж 1 миллион экземпляров.
"Указанные памятные монеты являются действительным платежным средством Украины и обязательны к приему без каких-либо ограничений по их нарицательной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов. Памятные монеты будут реализовываться банками-дистрибьюторами", – сообщили в Нацбанке.