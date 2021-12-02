Мининфраструктуры передало в концессию первый порт

Министерство инфраструктуры в среду, 1 декабря, передало в концессию целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия" и имущество ГП "Администрация морских портов" в порту "Ольвия".

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Начиная со 2 декабря, концессионером порта на следующие 35 лет станет компания QTerminals Olvia, входящая в Группу QTerminals.

Она должна инвестировать в развитие порта 3,4 млрд. гривен.

Соглашение предусматривает сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на шесть лет и строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе Николаева.

Соглашение о передаче в концессию специализированного морского порта "Ольвия", расположенного в Николаеве, было заключено 20 августа 2020 года.

Напомним, что в 2020 году Украина провела конкурсы на концессию двух черноморских портов среднего размера – "Херсон" и "Ольвия".

Тогда же Министерство инфраструктуры рассказало о намерении продать три порта (Белгород-Днестровский, Скадовск, Усть-Дунайск) и сдать в концессию еще шесть (Черноморск, Бердянск, Одесса, Измаил, Мариуполь, Рени).

Концессия – форма государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. Операционный риск переводится на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от использования идет инвестору.