Мининфраструктуры передало в концессию первый порт

QTerminals начнет управлять портом "Ольвия" со 2 декабря.

Мининфраструктуры передало в концессию первый порт

Министерство инфраструктуры в среду, 1 декабря, передало в концессию целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия" и имущество ГП "Администрация морских портов" в порту "Ольвия".

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Начиная со 2 декабря, концессионером порта на следующие 35 лет станет компания QTerminals Olvia, входящая в Группу QTerminals.

Она должна инвестировать в развитие порта 3,4 млрд. гривен.

Соглашение предусматривает сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на шесть лет и строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе Николаева.

Соглашение о передаче в концессию специализированного морского порта "Ольвия", расположенного в Николаеве, было заключено 20 августа 2020 года.

Напомним, что в 2020 году Украина провела конкурсы на концессию двух черноморских портов среднего размера – "Херсон" и "Ольвия".

Тогда же Министерство инфраструктуры рассказало о намерении продать три порта (Белгород-Днестровский, Скадовск, Усть-Дунайск) и сдать в концессию еще шесть (Черноморск, Бердянск, Одесса, Измаил, Мариуполь, Рени).

Концессия – форма государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. Операционный риск переводится на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от использования идет инвестору.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG Electronics объявила о смене генерального директораLG Electronics объявила о смене генерального директора
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерствеКомпания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — МинэкономикиУкраина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — Минэкономики
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ введет в обращение три новых памятных монеты в первый день декабряНБУ введет в обращение три новых памятных монеты в первый день декабря
Мининфраструктуры запускает строительство туристической инфраструктуры в национальных природных паркахМининфраструктуры запускает строительство туристической инфраструктуры в национальных природных парках
Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию - на 9 лет раньше запланированногоПортугалия закрыла последнюю угольную электростанцию - на 9 лет раньше запланированного
Минэнерго подтвердило возобновление импорта электроэнергии из БеларусиМинэнерго подтвердило возобновление импорта электроэнергии из Беларуси
В Украину прибыл первый из законтрактованных ДТЭК семи кораблей с углемВ Украину прибыл первый из законтрактованных ДТЭК семи кораблей с углем
В Раде заявили о намерении сохранить мораторий на экспорт леса-круглякаВ Раде заявили о намерении сохранить мораторий на экспорт леса-кругляка
Экспорт IT-услуг вырос на 35% в течение 9 месяцевЭкспорт IT-услуг вырос на 35% в течение 9 месяцев
В Португалии был принят закон, запрещающий начальству беспокоить работника в нерабочее времяВ Португалии был принят закон, запрещающий начальству беспокоить работника в нерабочее время
Экспорт газа из Украины в октябре втрое превысил импортЭкспорт газа из Украины в октябре втрое превысил импорт
"Укрэнерго" назвало причину импорта электроэнергии из Белоруссии и Словакии"Укрэнерго" назвало причину импорта электроэнергии из Белоруссии и Словакии
Последние новости
Подгружаем последние новости