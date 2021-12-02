Тель-Авив стал самым дорогим городом для жизни в этом году

В прошлом году в рейтинге The Economist он был пятым.

Тель-Авив стал самым дорогим городом для жизни в этом году
Тель-Авів
Фото: Макс Левин

Израильский город Тель-Авив признан самым дорогим для жизни в мире по версии Economist Intelligence Unit's.

В ежегодном отчете сравнивают стоимость 200 товаров и услуг в 173 странах мира, пишет The Insider.

Тель-Авив возглавил этот рейтинг впервые. Подорожание жизни в этом городе связывают с соотношением шекеля к доллару. Кроме того, возросла стоимость продуктов питания и транспорта. В среднем стоимость товаров и услуг в текущем году повысилась на 3,5% (в прошлом году было 1,9%).

"Рост в основном отражает стремительный рост валюты, который поддерживается по отношению к доллару успешным внедрением Израилем вакцинации против ковида", – говорится в отчете.

Также среди факторов отмечают инвестиционную привлекательность города. Тель-Авив – своеобразная Силиконовая долина Израиля, в результате чего там значительно возросла стоимость недвижимости.

В свежем рейтинге вторую строчку делят Париж и Сингапур, за ними следуют Цюрих, затем Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

В прошлом году Тель-Авив был пятым в рейтинге по стоимости проживания в городах, а на первом месте расположились Париж, Цюрих и Гонконг. В 2019 году топ-10 самых дорогих городов по версии The Economist выглядела так: Сингапур, Париж, Гонконг, Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив, Лос-Анджелес.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG Electronics объявила о смене генерального директораLG Electronics объявила о смене генерального директора
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерствеКомпания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — МинэкономикиУкраина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — Минэкономики
Блок рекламы


Похожие новости
Чёрная пятница в этом году отметилась меньшими скидками и ажиотажем в американской розницеЧёрная пятница в этом году отметилась меньшими скидками и ажиотажем в американской рознице
«NFT» стало словом года по версии Collins English Dictionary«NFT» стало словом года по версии Collins English Dictionary
В следующем году Disney инвестирует в новые проекты рекордные $33 миллиардаВ следующем году Disney инвестирует в новые проекты рекордные $33 миллиарда
Зарплаты в IT стали ниже: каким программистам теперь предлагают более низкие суммыЗарплаты в IT стали ниже: каким программистам теперь предлагают более низкие суммы
МВФ снова ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 годуМВФ снова ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году
Bank of America ожидает снижение S&P 500 до 4600 пунктов в 2022 годуBank of America ожидает снижение S&P 500 до 4600 пунктов в 2022 году
Украинские основатели Grammarly стали долларовыми миллиардерамиУкраинские основатели Grammarly стали долларовыми миллиардерами
Марченко рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ в 2022 годуМарченко рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ в 2022 году
Объем IPO в мире в 2021 году превзошел предыдущий рекордОбъем IPO в мире в 2021 году превзошел предыдущий рекорд
Цены на аренду жилья в Киеве опять стали выше: прогнозы специалистовЦены на аренду жилья в Киеве опять стали выше: прогнозы специалистов
Последние новости
Подгружаем последние новости