Тель-Авив стал самым дорогим городом для жизни в этом году

В прошлом году в рейтинге The Economist он был пятым.

Израильский город Тель-Авив признан самым дорогим для жизни в мире по версии Economist Intelligence Unit's.

В ежегодном отчете сравнивают стоимость 200 товаров и услуг в 173 странах мира, пишет The Insider.

Тель-Авив возглавил этот рейтинг впервые. Подорожание жизни в этом городе связывают с соотношением шекеля к доллару. Кроме того, возросла стоимость продуктов питания и транспорта. В среднем стоимость товаров и услуг в текущем году повысилась на 3,5% (в прошлом году было 1,9%).

"Рост в основном отражает стремительный рост валюты, который поддерживается по отношению к доллару успешным внедрением Израилем вакцинации против ковида", – говорится в отчете.

Также среди факторов отмечают инвестиционную привлекательность города. Тель-Авив – своеобразная Силиконовая долина Израиля, в результате чего там значительно возросла стоимость недвижимости.

В свежем рейтинге вторую строчку делят Париж и Сингапур, за ними следуют Цюрих, затем Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

В прошлом году Тель-Авив был пятым в рейтинге по стоимости проживания в городах, а на первом месте расположились Париж, Цюрих и Гонконг. В 2019 году топ-10 самых дорогих городов по версии The Economist выглядела так: Сингапур, Париж, Гонконг, Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив, Лос-Анджелес.