В Украине расширили перечень услуг, на которые можно потратить "тысячу Зеленского"

В Украине расширят список услуг, на которые украинцы смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса COVID-19. Бонусные деньги будут действительны на протяжении четырех месяцев.

В Украине расширили перечень услуг, на которые можно потратить “тысячу Зеленского“

В частности, вакцинированные двумя дозами граждане смогут получить на свои виртуальные карточки в приложении "Дия" по 1000 гривен и рассчитаться ими за конкретные услуги. Тысячу гривен за вакцинацию нельзя будет получить на руки и потратить по своему усмотрению. Принимать виртуальную тысячу будут компании из строго ограниченного списка предприятий.

Предварительно определено, что потратить виртуальные платежные карты через "Дию" украинцы смогут в период с 19 декабря 2021 по 18 декабря 2022 года:

  • на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы,
  • на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов,
  • на покупку билетов в кинотеатры, театры, музеи, на концерты.

Государственная программа выплат по 1000 гривен вакцинированным направлена на то, чтобы поддержать сферы экономики, которые пострадали от коронакризиса.

Выплата денег стартует 19 декабря. Для того, чтобы получить свои 1000 гривен, нужно загрузить приложение "Дия" на смартфон, сгенерировать там "зеленый" сертификат (о двух прививках), пройти верификацию в программе "єПідтримка". После этого участнику программы откроется виртуальный банковский счет.

Ранее сообщалось, что комиссия за обслуживание виртуальных карт, на которые будут начислять по 1000 гривен вакцинированным гражданам, взиматься не будет.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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