На Южно-Украинской АЭС произошел пожар

Нарушения не привели к отключению потребителей от снабжения.

На Южно-Украинской АЭС произошел пожар
Южно-Українаська АЕС

На Южно-Украинской АЭС (Николаевская область) 30 ноября произошел пожар. В результате электрического повреждения трансформатора тока и его возгорания автоматически выключились вторая система шин и пуско-резервный трансформатор.

Масштабы повреждений незначительны, сообщили на сайте АЭС.

"Нарушение не привело к отключению потребителей от поставок. По предварительной оценке, событие отнесено к отказу I категории", – говорится в сообщении.

Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находился на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска атомной станции. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превысили установленные допустимые значения.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 28 ноября на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере пять человек, они госпитализированы. Седьмой энергоблок был остановлен и выведен из строя, вместо него введен в работу четвертый энергоблок.

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