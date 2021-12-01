Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте на 55 млрд грн и расходы - на 56 млрд грн

Кабинет министров увеличил доходную часть государственного бюджета на 2022 год в редакции законопроекта №6000 ко второму чтению на 55 млрд грн – до 1,322 трлн грн. В частности, доходы по общему фонду увеличены на 78 млрд грн - до 1,18 трлн грн.

Согласно материалам законопроекта на сайте парламента, правительство заложило в нем увеличение расходной части на 56 млрд грн – до 1,497 трлн грн, в том числе по общему фонду увеличение составило 50 млрд грн, передает "Интерфакс-Украина".

Одновременно предельный объем дефицита госбюджета правительство в редакции законопроекта ко второму чтению предлагает увеличить на 792 млн. грн. – до 188,798 млрд грн.

Что касается доходной части, то почти на 25 млрд грн увеличен план поступлений от рентных платежей – до 71,25 млрд грн. В частности, на 22,7 млрд грн увеличен план поступлений за счет ренты на газ. Кроме того, ожидаемые поступления от ренты на руды увеличены на 0,24 млрд. грн. – до 4,7 млрд грн.

В целом план по налоговым поступлениям в госбюджет-2022 ко второму чтению увеличился на 64 млрд грн – до 1,167 трлн грн.

Поступления от НБУ в 2022 году предлагается определить на уровне почти 13,6 млрд. грн.

Одновременно в законопроекте о госбюджете на 2022 год предлагается убрать формулировку о предельном объеме гарантированного госдолга, оставив уровень предельного объема госдолга на прежнем уровне – 2,725 трлн. Кроме этого, отмечается, что в 2022 году госгарантии могут выдаваться, в частности, по решению Кабмина в объеме до 3% плановых доходов общего фонда госбюджета.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках меморандума с Международным валютным фондом обязалась с 2022 года вернуться к практике ограничения государственных гарантий до 3% доходов общего фонда госбюджета за год.

Обновленная редакция законопроекта о госбюджете в следующем году также предлагает распределение 64% поступлений от налога на доходы физлиц (НДФЛ), уплачиваемого на соответствующих территориях, в общий фонд местных бюджетов.

2 ноября Верховная Рада после четырех пленарных дней рассмотрения поправок к проекту бюджета-2022 приняла его в первом чтении.

Правительство к первому чтению предлагало доходы на уровне 1277,7 трлн гривен. По словам министра финансов Сергея Марченко, если нардепы примут так называемый ресурсный налоговый законопроект 5600, то будет возможно привлечение дополнительного ресурса в сумме 30 млрд. гривен. Этот законопроект Рада приняла 30 ноября.

В Раде рассмотрение бюджета на 2022 год во втором чтении планируется на четверг, 2 декабря. По оценкам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, за законопроект во втором чтении готовы проголосовать около 250 народных депутатов.