Рост выручки на 56 % позволил GlobalFoundries завершить квартал без убытков

Компания GlobalFoundries присутствует на публичном фондовом рынке чуть более месяца, но обязанности раскрывать квартальную финансовую отчётность это не отменяет. Впервые у широкого круга инвесторов появляется возможность оценить, насколько успешен этот контрактный производитель полупроводниковых компонентов. Высокий спрос на услуги компании позволил ей покончить с убытками.

Источник изображения: GlobalFoundries

Выручка компании в минувшем квартале выросла на 56 % до $1,7 млрд. Последовательный рост не превысил 5 %, поскольку рынок пребывает в состоянии высокого спроса на полупроводниковые компоненты как раз с прошлого года. Другое дело, что год назад компания GlobalFoundries завершила третий квартал с чистыми убытками в размере $293 млн, а в этом году они сменились чистой прибылью в размере $299 млн. Год назад операционные убытки составили $350 млн, а в минувшем квартале операционная прибыль достигла $402 млн.

Интересно, что компания приводит и динамику отгрузок кремниевых пластин в 300-мм эквиваленте. В третьем квартале прошлого года она обработала 478 тысяч кремниевых пластин, во втором квартале этого года количество возросло до 595 тысяч кремниевых пластин, а по итогам третьего увеличилось до 609 тысяч пластин. Другими словами, последовательно производительность GlobalFoundries в натуральном выражении выросла всего на пару процентов, но в годовом сравнении прирост составил 27 %. Норма прибыли компании на фоне конкурентов весьма скромна, она не превысила 17,6 %, но и это значение для GlobalFoundries оказалось рекордным.

В текущем квартале компания рассчитывает выручить до $1,83 млрд и получить операционную прибыль от $55 до $75 млн, а вот чистая прибыль ограничится суммами от $13 до $33 млн. С момента выхода на фондовый рынок акции GlobalFoundries успели вырасти в цене почти в полтора раза, публикация квартальной отчётности способствовала подорожанию ещё на 1,4 %.



