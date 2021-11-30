Одесский художественный музей перейдет в государственную собственность

Областной совет рассмотрит этот вопрос в середине декабря.

Одесский художественный музей перейдет в государственную собственность
Палац Потоцьких (Одеський художній музей)
Фото: discover.ua

Одесский областной совет на заседании 17 декабря намерен рассмотреть проект решения о предоставлении согласия на передачу из коммунальной собственности в государственную целостного имущественного комплекса КУ "Одесский художественный музей" на улице Софиевской, 5.

Об этом сообщается на сайте облсовета, который является основателем музея.

29 ноября проект решения согласовала комиссия облсовета по вопросам управления имуществом общей собственности территориальных общин области.

По словам директора департамента культуры Одесской ОГА Елены Олейник, это будет способствовать развитию музея, а также повышению заработной платы работников.

Напомним, что в октябре 2021 года президент Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального.

Бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд долго боролся за то, чтобы музей получил статус национального учреждения культуры. Это позволит перевести музей из областного бюджета на государственный, соответственно, его финансирование может увеличиться.

Ройтбурд скончался 8 августа 2021 года.

После его смерти Одесский художественный музей временно возглавила его заместитель Александра Ковальчук.

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