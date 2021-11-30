Налоги в Украине вырастут с 1 декабря

В Украине для нескольких категорий граждан значительно вырастут налоги с 1 декабря 2021 года. Размеры взносов увеличатся автоматически после повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Повышение минимальной заработной платы с 6000 до 6500 гривен и прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2600 до 2684 гривен в Украине повлечет за собой значительное увеличение налоговых отчислений для предпринимателей.

Так, с 1 декабря текущего года вырастет минимальный единый социальный взнос, который работодатель платит с зарплаты каждого сотрудника, с 1320 до 1430 гривен.

Кроме того, пересчету подлежит размер единого налога для ФЛП первой и второй группы. Для этой категории предпринимателей размер единого налога вырастет с 260 до 268 гривен.

Единый налог для физических лиц-предпринимателей второй группы повысят с 1200 до 1430 гривен.

В Украине более трети работающих граждан получают минимальную зарплату. Рост данного соцстандарта позволит повысить размер ЕСВ, который идет в основном на пополнение Пенсионного фонда.

Украинских ФЛП также предупредили о нововведении, которое заработает с 1 января 2022 года. Для всех категорий ФЛП, кроме тех, которые находятся на первой группе единого налога (самозанятые с прибылью до 1 миллиона в год) наличие регистратора расчетных операций (кассовый аппарат) будет обязательным.

Напомним, государство вернет украинцам часть налогов. Гражданам объяснили, как действует механизм получения денежных средств.