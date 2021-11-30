Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил возвращение ЗТМК государству

Решение принято 30 ноября и уже вступило в законную силу.

Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение первой инстанции о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства.

Решение принято 30 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

До вынесения решения суда 49% ООО "ЗТМК" принадлежало компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (группа компаний DF Group).

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко назвал победу в апелляционном суде результатом "упорной работы команды Фонда госимущества и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Он также добавил, что решение о возвращении "ЗТМК" государству уже вступило в законную силу и будет выполнено в ближайшее время.

"Окончательное решение о возвращении Запорожского титаномагниевого комбината в собственность государства позволит привлечь компетентного и честного инвестора, который превратит его в мощный промышленный актив благодаря продолжению модернизации и эффективному управлению", – заявил Дмитрий Сенниченко.

В Group FD заявили, что будут обжаловать расторжение соглашения о создании ООО "ЗТМК". В компании заявили, что считают это решение необоснованным и политически мотивированным, а также принятым с рядом процессуальных нарушений.

"Мы обязательно будем обжаловать это решение в Верховном Суде. Ускоренное принятие решения и целый ряд процессуальных нарушений, которые мы увидели, дают нам основания говорить о политическом давлении на суд. Компании Tolexis Trading Limited не была предоставлена возможность представить свои интересы в суде, суд прошел без представителя Tolexis", – заявил адвокат компании Роман Чишинский.

Tolexis Trading Limited настаивает, что инвестор наполовину выполнил обязательства перед государством в рамках соглашения и проинвестировал в ЗТМК $110 млн.

Напомним, в августе 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к компании Толексис Трейдинг Лимитед (Кипр) и ООО Запорожский титано-магниевый комбинат относительно расторжения договора об учреждении этого общества и возвращении государству целостного имущественного комплекса комбината.

Таким образом, суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и своим решением вернул Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства.

Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа и Фонд госимущества в ноябре 2013 создали ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", которому отошел имущественный комплекс одноименного госпредприятия. Доля государства в новой компании составила 51% за счет имущественного комплекса ЗТМК. Фирташ в лице Tolexis Trading должен был инвестировать в предприятие $110 млн и за это получить 49%-ную долю.

Однако Фирташ добился назначения своего менеджмента на предприятие, решениями которого большинство денег было потрачено на погашение долгов по энергоносителям и перед кредиторами, связанными с Group DF. В дальнейшем эти средства были выведены с Украины путём перевода на счета оффшорных фирм.

В этой связи САП начала добиваться расторжения договора и возвращения комбината в госсобственность

В декабре 2018 года Апелляционный суд подтвердил возвращение ЗТМК государству. В марте 2019 года Верховный Суд отменил это решение и направил дело о возвращении государству Запорожского титано-магниевого комбината на новое рассмотрение.