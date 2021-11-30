Украина вдвое увеличила поставки электроэнергии из Беларуси

Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину, а 29 ноября стало известно о том, что импорт вырос еще вдвое. В то же время поставки электроэнергии из Словакии прекратились.

Украина вдвое увеличила поставки электроэнергии из Беларуси: что будет с тарифами для граждан

По информации оператора объединенной энергосети "Укрэнерго", на прошлой неделе объемы поставок электроэнергии из Беларуси были на уровне 415 МВт-часов каждый час, а уже в начале этой недели объемы составляли 900 МВт-часов.

Кроме того, объемы поступления электроэнергии из Словакии через Бурштынский энергоостров, который производит электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, уменьшились с 121 МВт-ч до нуля. В то же время через Бурштынский энергоостров Украина поставляет энергию в Венгрию в объеме 182 МВт-ч.

Некоторые эксперты считают, что доля белорусского ресурса не столь существенна для Украины. При этом, по словам президента Владимира Зеленского, в этом году НАЭК "Энергоатом" работает на максимальных мощностях – 13 блоков из 15 из них генерируют электроэнергию.

Украина вдвое увеличила поставки электроэнергии из Беларуси: что будет с тарифами для граждан

Напомним, что 29 ноября на Бурштынской теплоэлектростанции произошел взрыв. На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, которые госпитализированы в лечебные учреждения. Седьмой энергоблок был остановлен и выведен из строя, вместо него введен в работу четвертый энергоблок, и ТЭС продолжает свою работу.

Ранее сообщалось, что Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) требует повышения тарифа на услуги по передаче электроэнергии, осуществляемые "Укрэнерго", чтобы Украина могла рассчитаться с производителями "зеленой" энергии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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