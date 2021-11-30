НБУ введет в обращение три новых памятных монеты в первый день декабря

1 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение три новые памятные монет, посвященные Вооруженным Силам Украины, Сухопутным войскам ВСУ и храму святых апостолов Петра и Павла во Львове. Нацбанк сообщает об этом на своем сайте.

Фото: bank.gov.ua

Памятная монета «Вооруженные Силы Украины»

«Посвящена украинским войскам, на которые в соответствии с Конституцией Украины возлагаются задачи по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности; обеспечение сдерживания и отпора вооруженной агрессии против Украины, охраны воздушного пространства государства и подводного пространства в пределах территориального моря Украины, а также задачи по участию в мерах, направленных на борьбу с терроризмом», — говорится в сообщении НБУ.

Памятная монета «Сухопутные войска Вооруженных сил Украины»

«Посвящена войскам, которые являются основой и главным носителем боевого могущества Вооруженных сил Украины. По своему назначению и объему возложенных на них задач они играют решающую роль в выполнении Вооруженными Силами своих функций как в мирное, так и военное время. Сухопутные войска — это крепкий монолит механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей логистического обеспечения, а также бригад территориальной обороны», — пишет Нацбанк.

Памятная монета «Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (г. Львов)»

«Посвящена одной из святынь и самобытных „изюминок“ города — Гарнизонному храму святых апостолов Петра и Павла, построенном в начале XVII в. Это одетое в барочное одеяние сооружение, украшающее историческую часть города Льва, — самый большой львовский храм, переживший разные времена, в определенные периоды истории выполнял функции гарнизонной церкви города, склада, книгохранилища, а в 2011 году снова открыл двери для верующих. Во время роSSийско-украинского военного конфликта на Востоке Украины храм стал не только церковью, где молятся за украинских воинов и отпевают погибших участников ООС, но и музеем и волонтерским центром», — сообщает НБУ.

Как приобрести нумизматическую продукцию Нацбанка

Теперь, как только памятная монета или сувенирная продукция выпускается в обращение, ее реализация будет происходить параллельно в разных каналах продаж НБУ:

система «Оn-line-заказ нумизматической продукции» — https://bank.gov.ua/webselling

интернет-магазин нумизматической продукции НБУ — https://coins.bank.gov.ua/

банки-дистрибьюторы по продаже нумизматической продукции: Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк .

Напомним