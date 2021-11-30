СБУ разоблачила в Прикарпатье масштабный канал контрабанды леса

Предприниматель из Ивано-Франковской области, имеющий легальный бизнес , параллельно наладил механизм экспорта в несколько стран нелегально вырубленной древесины.

Служба безопасности Украины заблокировала на Прикарпатье незаконный механизм масштабного экспорта лесодревесины за границу с использованием фиктивных документов. С начала года злоумышленники переправили леса и лесоматериалов более чем на 2 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что предприниматель из Ивано-Франковской области, имеющий легальный бизнес, параллельно наладил еще механизм экспорта в несколько стран нелегально вырубленной на территории области древесины.

Чтобы легализовать незаконно срубленный лес, предприниматель скупал использованные товарно-транспортные накладные для их повторного использования. На основании этих накладных получал сертификат о происхождении древесины, необходимый для ее продажи за границу.

В ходе осмотра груза, который делец пытался экспортировать через Одесский порт, правоохранители обнаружили очередную партию лесоматериалов хвойных пород, задекларированные характеристики которых не соответствуют сопроводительным документам.

В ходе обысков, проведенных в помещениях деревообрабатывающих цехов, принадлежащих предпринимателю, и по месту его фактического проживания изъята древесина без подтверждающих документов по ее законному происхождению; черновые записи и документы, подтверждающие незаконные экспортные операции; банковские карты, которые использовались для расчетов с партнерами.

СБУ инициировала проведение экспертиз для установления ущерба, нанесенного государству.

В настоящее время планируется уведомление дельца о подозрении по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 7 ноября в Черновицкой области пограничники обнаружили лиц, которые с помощью беспилотников пытались нарушить воздушное пространство на украинско-румынской границе.