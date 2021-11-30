Банк Кредит Днепр Ярославского планирует купить PINbank, который принадлежит президенту ЦСКА Москва

Банк Кредит Днепр собирается купить АО «Первый инвестиционный банк» (PINbank). Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

Банк Кредит Днепр Ярославского планирует купить PINbank, который принадлежит президенту ЦСКА Москва

По данным НБУ, на 1 января 2021 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций «Первого инвестиционного банка». Еще 9,5% акций принадлежат Александру Шандруку.

Согласно данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов «Первый инвестиционный банк» занимал 46 место (2,25 млрд грн) среди 73 действовавших в Украине банков.

Напомним, что банк Кредит Днепр основан в 1993 году. Бизнесмен Александр Ярославский в августе 2020 года приобрел 100% уставного капитала (3,59 млрд акций) банка у Виктора Пинчука.

Из чего выбирали

На рынке давно ходили разговоры, что харьковский бизнесмен и владелец группы DCH Александр Ярославский собирается купить себе вторую банковскую структуру. Обсуждали два возможных кандидата:

  • Харьковский Мегабанк (принадлежит Виктору Суботину, Европейскому банку реконструкции и развития, немецкому KfW и Международной финансовой корпорации).

  • Киевский PIN Bank (принадлежит президенту роSSийского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру и украинцу Александру Шандруку).

Две недели назад в пресс-службе Банка Кредит Днепр категорически опровергли покупку Мегабанка, а возможное приобретение PIN Bank отказались комментировать.

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