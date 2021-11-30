ФРС поднимет ставку шесть раз за следующие два года — стратег

ФРС будет вынуждена шесть раз поднять процентную ставку за следующие два года, чтобы сдержать скачок цен на разные категории продуктов — от транспорта до еды. Такое мнение в интервью CNBC высказал Фил Орландо, главный стратег по ценным бумагам Federated Hermes.

Орландо озабочен последними показателями инфляции. Расходы на личное потребление и рост индекса потребительских цен ускоряются самыми быстрыми темпами за три десятилетия.

«Учитывая всплеск инфляции, который мы наблюдаем в последнее время, меня не удивит, если ФРС ускорит сокращение покупки активов. И когда она будет полностью свернута, мы ожидаем поднятия ставки», — заявил он.

Орландо предположил, что Федрезерв дважды поднимет ставку на 0,25% во втором полугодии 2022 года и еще четыре раза в течение 2023 года. Это может стать сюрпризом для Уолл-Стрит, предупреждает он.

ФРС осознает проблему

По словам Орландо, хотя ФРС и администрация Байдена делают вид, что контролируют ситуацию, Федрезерв осознает настоящий масштаб проблемы. В качестве примера он привел решение ФРС начать сокращение уже в этом месяце.

«Они будут умеренными темпами менять свою политику примерно два года, чтобы разобраться с инфляцией и попытаться загнать джина обратно в бутылку», — считает стратег.

В условиях повышения ставки лучше всего инвестировать в акции компаний энергетического, сырьевого и промышленного секторов, ведь они способны окупить растущие издержки бизнеса, поднять цены и повысить доходность, рекомендует Орландо.

Контекст

На прошлой неделе Министерство торговли США сообщило, что индекс личных потребительских расходов, или базовый PCE, в октябре вырос на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель инфляции, которому больше всего доверяет ФРС, не включает продукты питания и энергоносители.

Индекс потребительских цен, отслеживающий цены широкой корзины продуктов — от бензина и медицины до продуктов и аренды — в октябре также вырос и достиг рекордных за 30 лет 6,2%.