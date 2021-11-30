Аукцион ОВГЗ 30 ноября: какие выпуски облигаций предложат инвесторам

На аукционе ОВГЗ 30 ноября будут предлагаться 6 выпусков гособлигаций в гривне. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Аукцион ОВГЗ 30 ноября: какие выпуски облигаций предложат инвесторам
Фото: Pixabay

На момент написания новости, инвесторы могут приобрести следующие гривневые выпуски облигаций:

  • на 147 дня
  • на 378 дней
  • на 413 дней
  • на 700 дней
  • на 1064 дня
  • на 2?002 дня

Все выпуски предлагаются без ограничений. Доходность облигаций пока неизвестна.

Следует подчеркнуть, что после консультаций с первичными дилерами в Минфине могут снять с аукциона некоторые из выпусков облигаций.

Прогноз «Минфина»

«30 ноября будут размещены гривневые ОВГЗ с доходностью от 10,50% до 13,25% годовых, в зависимости от их сроков, при общем объеме продажи бумаг на сумму от 4,1 млрд до 8,95 млрд гривен. Основными покупателями будут местные банки, и в первую очередь — госбанки», — прогнозирует аналитик «Минфина» Алексей Козырев.

Напомним, что на прошлом аукционе, 24 ноября, Минфин повысил ставки по гривневым ОВГЗ и привлек в бюджет более 4 млрд грн.

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