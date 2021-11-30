Аукцион ОВГЗ 30 ноября: какие выпуски облигаций предложат инвесторам

На аукционе ОВГЗ 30 ноября будут предлагаться 6 выпусков гособлигаций в гривне. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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На момент написания новости, инвесторы могут приобрести следующие гривневые выпуски облигаций:

на 147 дня

на 378 дней

на 413 дней

на 700 дней

на 1064 дня

на 2?002 дня

Все выпуски предлагаются без ограничений. Доходность облигаций пока неизвестна.

Следует подчеркнуть, что после консультаций с первичными дилерами в Минфине могут снять с аукциона некоторые из выпусков облигаций.

Прогноз «Минфина»

«30 ноября будут размещены гривневые ОВГЗ с доходностью от 10,50% до 13,25% годовых, в зависимости от их сроков, при общем объеме продажи бумаг на сумму от 4,1 млрд до 8,95 млрд гривен. Основными покупателями будут местные банки, и в первую очередь — госбанки», — прогнозирует аналитик «Минфина» Алексей Козырев.

Напомним, что на прошлом аукционе, 24 ноября, Минфин повысил ставки по гривневым ОВГЗ и привлек в бюджет более 4 млрд грн.