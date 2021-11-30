Четвертый из шести блоков ЗАЭС полностью перешел на американское ядерное топливо
Еще два продолжают работать на роSSийских ТВЭЛах.
Энергоблок №4 Запорожской АЭС полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо компании Westinghouse.
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".
"После выхода энергоблока №4 Запорожской АЭС из очередного планово-предупредительного ремонта (ППР) завершился важный этап полного перехода четырех блоков на ядерное топливо компании Westinghouse, которое является альтернативным роSSийскому «ТВЭЛу» поставщиком для украинских АЭС. Во время ППР активная зона блока № 4 была полностью загружена тепловыделяющими сборками производства Westinghouse", - говорится в сообщении.
Первым на американское ядерное топливо полностью перешел энергоблок №5, в 2021 году к нему присоединились еще два блока – №1 и №3. Всего в Запорожской станции есть шесть энергоблоков.
На американском топливе компании Westinghouse также работают два энергоблока Южно-Украинской АЭС (№3 и №2).
В 2022 году кассеты Westinghouse начнут загружать в энергоблок №3 Ровенской АЭС.