Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $4,5 млрд

Иск рассматривает Арбитражный суд в Гааге.

Китайская компания Skyrizon и другие инвесторы из КНР хотят через Арбитражный суд в Гааге взыскать с Украины по меньшей мере 4,5 млрд долларов за убытки, понесенные из-за украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич".

Вместе с тем инвесторы из КНР "не исключают возможности продления требований по возмещению дополнительных убытков", говорится в заявлении Skyrizon.

"В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы требовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд. долларов США ", - сказано в документе.

Напомним, что 4 сентября 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре с требованием возместить 3,5 миллиарда долларов (позже сумма иска увеличилась до 3,6 млрд долларов). В начале декабря китайская сторона направила обращение в международный арбитраж на основании соглашения между Украиной и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Китайцы еще в 2016 году договорились с владельцем "Мотор Сечи" Вячеславом Богуслаевым о покупке завода, но соглашение не было завершено из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018 - по ходатайству следователя СБУ , с целью сохранения вещественных доказательств, акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

В январе 2021 года США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, пытающуюся приобрести "Мотор Сич", вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

Украина вслед ввела трехлетние санкции против Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и ее дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и троих граждан Китая, среди которых - владелец Skyrizon Ван Цзин и президент компании Ду Тао.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО "Мотор Сич" в государственную собственность. Инвесторы предприятия при этом получат компенсацию. Секретарь СНБО Алексей Данилов потом объяснил, что речь идет не о национализации, а о "возвращении в собственность украинского народа в соответствии с законодательством".

После этого китайские инвесторы "Мотор Сичи" пообещали опозорить Украину в арбитраже.

ЧАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн. грн. чистой прибыли.