В Украине на фоне пандемии снизился «серый» рынок техники

В Украине в текущем году вырос прозрачный рынок бытовой техники и электроники в среднем на 10% в единицах продукции и на 24% в денежном выражении. Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация, ссылаясь на исследования GfK.

Наибольший рост пришелся на такие категории как компьютеры, ноутбуки, планшеты и мелкая бытовая техника и другое оборудование, которые активно начали покупать украинцы после перехода на дистанционную работу.

В то же время рынок нелегального импорта в Украину снизился. В среднем доля «серого» рынка бытовой техники и электроники снизилась с 23% в 2019 году до 16% в 2021 году.

Причина улучшения ситуации — пандемия

Впрочем, уменьшение доли серого рынка произошло преимущественно за счет определенных ситуативных факторов, вызванных пандемией, а не благодаря качественным изменениям в реформировании таможни или улучшению контроля за реализацией нелегально ввезенной продукции на территории Украины.

Среди таких факторов — глобальный дефицит некоторых комплектующих для техники, вызванный простоями ряда заводов во время жестких локдаунов, уменьшение «схем» ввоза нелегального импорта в связи с закрытием границ, а также усилия самого рынка направлены на уменьшение привлекательности «серой» техники.

В то же время фиксируется существенный рост доли «серого» рынка электроники в категории так называемых премиальных товаров.

Среди основных причин «серого» импорта участники исследования GfK называли — коррупцию в таможенных органах, возможность неуплаты таможенных пошлин и налогов, возможность продавать нелегально ввезенный товар внутри страны.

Авторы исследования отмечают, что когда вопрос пандемии отойдет на второй план, существует высокий риск отката и даже ухудшение ситуации с объемами нелегального импорта техники и электроники в Украину.