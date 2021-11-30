ЕИБ инвестировал в Украину более 7 миллиардов евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) с 2007 года инвестировал в Украину более 7 млрд евро, из них миллиард — в прошлом году. Об этом в интервью телеканалу Дом сказал председатель Представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

ЕИБ инвестировал в Украину более 7 миллиардов евро
Фото: epravda.com.ua

Что известно о поддержке

Европейский инвестиционный банк — это банк Европейского Союза. Соответственно, он поддерживает проекты, отвечающие политике и основным приоритетам ЕС, отметил он.

Банк присутствует в Украине с 2007 года, и это важно. Сегодня у нас есть портфель из 7 млрд (евро) кредитов для Украины. Мы приложили очень много усилий в 2014—2016 годах — после революции достоинства. К тому времени Банк и ЕС обязались предоставить Украине 3 млрд (евро) кредитов. И мы выполнили это обязательство. В прошлом году у нас был кризис, связанный с covid-19, и подписали кредит на 1 млрд (евро)", — перечислил глава Представительства ЕИБ в Украине.

Кредиты от ЕИБ

По его словам, из 7 млрд евро кредитов от ЕИБ наибольшая часть — это транспорт в целом, а также: 1,1 млрд евро — по энергетическим проектам; 2 млрд евро нацелены на развитие малых и средних предприятий через коммерческие банки в Украине; около 500 млн евро — сотрудничество в сфере промышленности.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2020 году сократил инвестиции в Украину до 812 млн евро в 34 проекта по сравнению с 2019-м, когда банк проинвестировал 51 проект на 1,1 млрд евро.

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в украинскую экономику, что сделало Украину вторым крупнейшим получателем от этого банка.

В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину составил 1,1 миллиарда евро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG Electronics объявила о смене генерального директораLG Electronics объявила о смене генерального директора
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Бундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимостиБундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимости
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Штрафы для предпринимателей вырастут в 15 раз: за что будут наказыватьШтрафы для предпринимателей вырастут в 15 раз: за что будут наказывать
Блок рекламы


Похожие новости
Зарплаты в IT стали ниже: каким программистам теперь предлагают более низкие суммыЗарплаты в IT стали ниже: каким программистам теперь предлагают более низкие суммы
После заявлений Зеленского об Ахметове еврооблигации ДТЭК обрушилисьПосле заявлений Зеленского об Ахметове еврооблигации ДТЭК обрушились
Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометровЦена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров
Минобороны отменило конкурсы на аренду более 6 тысяч гектаров землиМинобороны отменило конкурсы на аренду более 6 тысяч гектаров земли
Транш $700 млн от МВФ по программе stand-by поступил в УкраинуТранш $700 млн от МВФ по программе stand-by поступил в Украину
Банки заработали более 58 миллиардов гривен с начала года — НБУБанки заработали более 58 миллиардов гривен с начала года — НБУ
До 150 миллиардов гривен теряет бюджет только на зарплатах «в конвертах» — исследованиеДо 150 миллиардов гривен теряет бюджет только на зарплатах «в конвертах» — исследование
Заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в УкраинуЗаробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину
Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в УкраинуБеларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину
В Украину прибыл первый из законтрактованных ДТЭК семи кораблей с углемВ Украину прибыл первый из законтрактованных ДТЭК семи кораблей с углем
Последние новости
Подгружаем последние новости