ЕИБ инвестировал в Украину более 7 миллиардов евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) с 2007 года инвестировал в Украину более 7 млрд евро, из них миллиард — в прошлом году. Об этом в интервью телеканалу Дом сказал председатель Представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Фото: epravda.com.ua

Европейский инвестиционный банк — это банк Европейского Союза. Соответственно, он поддерживает проекты, отвечающие политике и основным приоритетам ЕС , отметил он.

Банк присутствует в Украине с 2007 года, и это важно. Сегодня у нас есть портфель из 7 млрд (евро) кредитов для Украины. Мы приложили очень много усилий в 2014—2016 годах — после революции достоинства. К тому времени Банк и ЕС обязались предоставить Украине 3 млрд (евро) кредитов. И мы выполнили это обязательство. В прошлом году у нас был кризис, связанный с covid-19, и подписали кредит на 1 млрд (евро)", — перечислил глава Представительства ЕИБ в Украине.

Кредиты от ЕИБ

По его словам, из 7 млрд евро кредитов от ЕИБ наибольшая часть — это транспорт в целом, а также: 1,1 млрд евро — по энергетическим проектам; 2 млрд евро нацелены на развитие малых и средних предприятий через коммерческие банки в Украине; около 500 млн евро — сотрудничество в сфере промышленности.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2020 году сократил инвестиции в Украину до 812 млн евро в 34 проекта по сравнению с 2019-м, когда банк проинвестировал 51 проект на 1,1 млрд евро.

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в украинскую экономику, что сделало Украину вторым крупнейшим получателем от этого банка.