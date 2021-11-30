«NFT» стало словом года по версии Collins English Dictionary

Толковый словарь английского языка Collins English Dictionary признал NFT словом года. Другими кандидатами были «hybrid working» and «double-vaxxed», пишет BBC.

«NFT» стало словом года по версии Collins English Dictionary
Фото: techiia.com

По данным Collins Dictionary аббревиатура NFT за 2021 год стала использоваться на 11?000% чаще. По словам представителя Collins Dictionary, такой рост в употреблении — это очень необычный результат для аббревиатуры.

«Мы еще увидим, будет ли у NFT долгосрочный эффект, но его неожиданное присутствие в разговорах по всему миру безоговорочно делает его для нас словом года», — добавил он.

Свой след оставила пандемия

Также в шортлисте словаря присутствует несколько неологизмов, связанных с пандемией коронавируса, например «hybrid working» (гибридный рабочий режим) и «double-vaxxed» (дважды вакцинированный)

В 2020 словом года стал lockdown (локдаун) и пандемия продолжает влиять на язык.

Что такое NFT-токены

NFT-токены являются своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC. Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.

Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, например, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT может быть уникальным или иметь ограниченное количество копий. Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).

Если у вас есть уникальный NFT-токен, можно быть уверенным: такого нет больше ни у кого.

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