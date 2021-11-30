В следующем году Disney инвестирует в новые проекты рекордные $33 миллиарда

Киностудия Disney собирается инвестировать в свои новые проекты рекордные $33 млрд за 2022 год. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на The Hollywood Reporter.

В следующем году Disney инвестирует в новые проекты рекордные $33 миллиарда
Фото: Getty images

За 2021 год Disney потратила на свои проекты около $25 млрд. Увеличение бюджета на $8 млрд связано с решением компании существенно расширить контент для своих стриминговых платформ Disney+ и Hulu.

Как отмечает издание, это более чем в два раза больше, чем тратит на проекты сервис Netflix, который в этом году, например, выделил в бюджет $14 млрд.

Компания также раскрыла, сколько фильмов и программ планирует выпустить в 2022 году. Disney's Studios рассчитывает выпустить 50 лент, в то время как General Entertainment закажет или создаст 30 комедийных сериалов, 25 драматических сериалов, 15 документальных сериалов и 10 анимированных.

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