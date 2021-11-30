Минэкономики резко ухудшило прогноз роста ВВП Украины

В правительстве прогнозируют только 3% по итогам года.

Министерство экономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины до 3%, хотя еще в июле тогдашний министр Алексей Любченко говорил, что по итогам 2021 темпы увеличения ВВП выйдут на 4,1%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный ответ министерства.

"Ожидаются несколько более низкие темпы роста ВВП и в этом, и в следующем году. Рост ВВП по итогам 2021 года ожидается на уровне 3%. Соответственно, из-за изменения базы прогнозных расчетов и уточнения отдельных предположений прогноза необходима определенная корректировка прогноза отдельных показателей и на 2022 год", - говорится в документе, переданном агентству.

Напомним, что правительство Украины сначала прогнозировало рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6%, но в мае ухудшило этот прогноз до 4,1%.

Национальному банку тоже пришлось пересматривать свои прогнозы. Еще в апреле НБУ заявил, что экономика Украины восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Учитывая потери от пандемии, Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%, но в октябре этот прогноз пришлось ухудшить вплоть до 3,1%.

Нацбанк объяснил, что экономика Украины будет расти медленнее, чем ожидалось, из-за более длительного и существенного влияния пандемии и негативных эффектов от резкого повышения мировых цен на энергоресурсы.