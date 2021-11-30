На 7-м блоке Бурштынской ТЭС произошел взрыв, на 8-м вспыхнул пожар

Пострадали по меньшей мере пять человек, они госпитализированы.

Вечером 28 ноября на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере пять человек, они госпитализированы.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"28 ноября в 22:12 спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что произошел взрыв на БуТЭС. По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из газовой топки котла, и получили ожоги два работника, которые госпитализированы в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Седьмой энергоблок остановлен и выведен из строя, вместо него введен в работу четвертый энергоблок. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции событие не повлияло, отмечают в ГСЧС.

По информации приемного отделения Бурштынской МБ, госпитализированы в лечебные учреждения пять человек. Информация уточняется.

ГСЧС также сообщает, что в ночь на 29 ноября на Бурштынской ТЭС произошел пожар.

Сообщение о пожаре на кровле над котлом в блоке № 8 поступило в 04:14.

"По прибытии к месту вызова установлено, что возник пожар электрических кабелей на ферме кровли (на отметке 46) котельного отделения между 8 и 9 энергоблоками котлотурбинного цеха ОП "Бурштынская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" на площади 2 м.кв. Пожар ликвидирован работниками ГПД объекта до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

На месте работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Станция работает в штатном режиме, на безопасность энергосистемы событие не повлияло, уверяют в ГСЧС.

Как сообщалось, масштабный пожар на Бурштынской ТЭС произошел в августе. Тогда горела турбина на блоке №3. Пострадавших не было.

Напомним, утром 27 ноября произошел взрыв в Новой Одессе Николаевской области в пятиэтажном жилом доме. В результате были разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.

В результате взрыва погибли три человека.