Глава Банка Англии раскритиковал Сальвадор за введение биткоина. На следующий день страна купила еще 100 монет

Глава Банка Англии Эндрю Бейли выразил обеспокоенность по поводу использования Сальвадором биткоина в качестве официального платежного средства 25 ноября. На следующий же день Сальвадор купил еще 100 биткоинов, пишет Cointelegraph.

Глава Банка Англии раскритиковал Сальвадор за введение биткоина. На следующий день страна купила еще 100 монет
Фото: coinpage.com

«Меня беспокоит то, что страна использует его как национальную валюту», — заявил Бэйли на встрече со студентами Кембриджского университета 25 ноября. По его словам, волатильность криптовалюты делает ее непригодной для этой роли.

Кроме того, глава Банка Англии выразил сомнение, что граждане Сальвадора понимают, как работает криптовалюта.

Бейли также сослался на новое заявление МВФ, указавшего на «значительные риски» для финансовой системы, возникающие из-за использования биткоина в качестве официального платежного средства и торговли биткойнами в Сальвадоре.

«Есть веские аргументы в пользу цифровых валют, но мы считаем, что они должны быть стабильными, особенно если они используются для платежей. Криптоактивы таковыми не являются», — подытожил Бейли.

Как отреагировал Сальвадор

На следующий же день, 26 ноября, биткоин упал на 8% из-за появления нового штамма covid, в который раз демонстрируя волатильность, о которой говорил Бейли. В тот же день президент Сальвадора Наиб Букеле заявил в своем твиттере, что купил еще 100 биткоинов за более чем $5 млн.

Это не первый случай, когда страна «выкупает провал» биткоина. Учитывая последнюю покупку, Сальвадор владеет 1220 биткоинами, стоящих примерно $66,3 млн на момент написания.

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