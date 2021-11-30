Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве
Компания Adidas сообщила в твиттере, что заключила партнерское соглашение с криптобиржей Coinbase. Детали соглашения пока не раскрывают, пишет nachasi.
Также в Adidas намекнули на создание собственной метавселенной вместе с проектом The Sandbox.
Пользователи в твиттере предположили, что Adidas, возможно, собирается запустить линейку виртуальной одежды на основе NFT, которая будет использоваться в метавселенной, а Coinbase будет играть роль торговой площадки.
adiVerse anyone? ?
What should we build, together in @TheSandboxGame? ?? https://t.co/VbAdIi9cxN— adidas Originals (@adidasoriginals) November 22, 2021
Популярность Coinbase
В конце октября программа криптобиржи Coinbase стала самой популярной в маркетплейсе AppStore, обогнав TikTok, Instagram и YouTube.
В апреле 2021 года Coinbase стала первой в мире публичной криптобиржей — она провела листинг на NASDAQ (без процедуры IPO).
На пике стоимость акций компании достигала $429,5 за штуку, затем они стали дешеветь. На 26 ноября акции торговались по $312,38.