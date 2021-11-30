Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве

Компания Adidas сообщила в твиттере , что заключила партнерское соглашение с криптобиржей Coinbase. Детали соглашения пока не раскрывают, пишет nachasi.

Фото: Crypto Times

Также в Adidas намекнули на создание собственной метавселенной вместе с проектом The Sandbox.

Пользователи в твиттере предположили, что Adidas, возможно, собирается запустить линейку виртуальной одежды на основе NFT, которая будет использоваться в метавселенной, а Coinbase будет играть роль торговой площадки.

Популярность Coinbase

В конце октября программа криптобиржи Coinbase стала самой популярной в маркетплейсе AppStore, обогнав TikTok, Instagram и YouTube.

В апреле 2021 года Coinbase стала первой в мире публичной криптобиржей — она провела листинг на NASDAQ (без процедуры IPO).

На пике стоимость акций компании достигала $429,5 за штуку, затем они стали дешеветь. На 26 ноября акции торговались по $312,38.