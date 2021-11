Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве

Компания Adidas сообщила в твиттере , что заключила партнерское соглашение с криптобиржей Coinbase. Детали соглашения пока не раскрывают, пишет nachasi.

Фото: Crypto Times

Также в Adidas намекнули на создание собственной метавселенной вместе с проектом The Sandbox.

Пользователи в твиттере предположили, что Adidas, возможно, собирается запустить линейку виртуальной одежды на основе NFT, которая будет использоваться в метавселенной, а Coinbase будет играть роль торговой площадки.

adiVerse anyone? ?

What should we build, together in @TheSandboxGame? ?? https://t.co/VbAdIi9cxN